Фото Петросяна с годовалым сыном умилило поклонников

Москва, 13 марта. Известный российский писатель-сатирик Евгений Петросян поделился с поклонниками в Instagram снимком со своим сыном Ваганом.

Мальчику 13 марта исполнился год. На опубликованном фото 75-летний отец держит на руках маленького наследника. Поклонников умилила эта фотография, они заметили сходство между отцом и сыном.

«Счастливого отца видно сразу! И малыш Ваган так похож на папу, хотя носик, может быть, мамин. Крепкого здоровья папе и сыну! Будьте счастливы», — написала поклонница. «Какая милая фотография», — добавила другая фанатка.

Оказалось, что Ваган Петросян родился в один день со своей звездной мамой Татьяной Брухуновой. Об этом модный блогер рассказала в публикации, которая появилась в Instagram. По мнению 32-летней супруги юмориста, для нее это был самый лучший подарок.

В честь дня рождения первенца она устроила семейную фотосессию и надела с Ваганом парный костюм. Подписчикам очень понравился ее новый образ. Однако поклонники заметили, что талия жены Петросяна заметно увеличилась. Они решили, что звезда снова беременна.