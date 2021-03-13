Артемий Панарин вернулся в состав «Нью-Йорк Рейнджерс»

Бостон, 13 марта. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся в состав команды после скандала с обвинениями в избиении жительницы Латвии.

Тренерский штаб «Нью-Йорк Рейнджерс» включил нападающего Артемия Панарина в заявку на выездной матч регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинс». Игра проходит на арене «Ти-Ди Гарден».

Панарин пропустил девять матчей регулярного чемпионата лиги после скандального интервью Андрея Назарова. Экс-тренер подольского «Витязя» обвинил форварда в избиении 18-летней гражданки Латвии, которое произошло в 2010 году. Агент Панарина вину хоккеиста всячески отрицал. К тренировкам с командой россиянин вернулся лишь 10 марта.