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Канадские эксперты назвали подлодку «Борей» российским «морским монстром»

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Канадские эксперты назвали подлодку «Борей» российским «морским монстром»

Торонто, 13 марта. Новые российские атомные субмарины проекта «Борей» не имеют мировых аналогов по разрушительному потенциалу и скрытности в глубинах Мирового океана.

К такому выводу пришло канадское издание Hot Cars, пересказ публикации представляет «ПолитРоссия». Автор статьи Толу Акиншете напоминает, что в военно-морских флотах многих стран есть корабли огромного размера, и называет среди них французский авианосец «Шарль де Голль», авианесущий корабль ВМС КНР «Шаньдун» и новейший американский авианосец «Джеральд Р. Форд».

Однако российские атомные подводные ракетоносцы стратегического назначения являются настоящими морскими монстрами и намного превосходят надводные боевые корабли, пишет Акиншете. Они достигают в длину 170 метров, обладают водоизмещением в 24 тысячи тонн и несут 20 тяжелых ракет «Булава», каждая из которых способна испепелить миллионный мегаполис, предупреждает автор Hot Cars.

Ранее сообщалось, что строительство двух новых российских АПЛ «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской» по проекту «Борей-А» начнется в мае нынешнего года.

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