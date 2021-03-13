Найден новый способ подавления хронической боли без опиоидных препаратов

Сан-Диего, 13 марта. Исследователи из Калифорнийского университета разработали безопиоидный раствор от хронической боли.

В этом им помогла генная терапия. Ученые поделились результатами своей работы в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine. Генную терапию используют для лечения широкого спектра состояний, связанных с хронической болью.

В таких случаях чаще всего применяются опиоидные обезболивающие. Американские ученые предложили более безопасную альтернативу таким средствам, которая не вызывает привыкания. Новый вид терапии направлен на подавление гена, который задействован в возникновении боли.

Американские ученые ранее выяснили, чем современные люди похожи на загадочных древних существ. Выяснилось, что эдиакарская биота могла иметь генетическую предрасположенность к развитию многоклеточности, мускулатуры и нервной системы.