Президент Молдавии заявила о возможном введении режима ЧП из-за коронавируса

Кишинев, 13 марта. Молдавское правительство может ввести режим чрезвычайного положения по рекомендации членов Высшего совета безопасности (ВСБ) из-за критического распространения коронавируса.

Такое заявление сделала молдавский президент Майя Санду во время брифинга. По ее словам, представители ВСБ порекомендовали кабинету министров и депутатам парламента утвердить введение двухнедельного чрезвычайного положения. Теперь Правительство Молдавии должно за три недели определить список ограничений для граждан, сказала глава государства.

Президент страны подчеркнула, что указанные инициативы будут направлены на рассмотрение в парламент, после чего, согласно законодательству, может быть введен режим ЧП.

Ранее ЕК предложила равномерно распределять вакцину от COVID-19 в Евросоюзе.