Скоростной вид 3D-печати позволил создать человеческую руку за 19 минут

Москва, 13 марта. Новый метод 3D-печати позволил ученым приблизиться к созданию человеческих органов и тканей. Специалисты уже в рекордные сроки создали руку в натуральных пропорциях.

Всего за 19 минут исследователи изготовили руку человека в натуральную длину. Для этого 3D-принтер погружается в специальную массу, а затем создает конечность. Ожидается, что в будущем биотехнология поможет спасать жизни людей.

Скоростной метод печати называется стереолитография. По заявлениям исследователей, именно благодаря ему в будущем получится печатать клетки со встроенными сетями кровеносных сосудов.

Новая технология даст ученым возможность изготавливать металлические чернила для 3D-печати. Такое сырье поможет создавать механические детали и ювелирные изделия. Информацией об этом поделились специалисты Севастопольского государственного университета.