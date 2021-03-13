EurAsian Times: бомбардировщики ВКС РФ стали «курильским посланием» Японии

Нью-Дели, 13 марта. Российские бомбардировщики стали сигналом для Японии по вопросу Курильских островов, считают эксперты из Индии.

Два стратегических бомбардировщика ВКС РФ Ту-95МС, которые совершали полет над Японским морем и Тихим океаном, были недавно встречены истребителями F-15J ВВС Японии, напомнил индийский журналист Мансий Астхана в статье для EurAsian Times, перевод которой приводит «ПолитРоссия». По его словам, российские пилоты осуществляли отработку атак на Токио. Целью маневров, считает аналитик, было напоминание японскому руководству о том, что спорные Курильские острова являются суверенной территорией РФ.

Территориальный спор между Россией и Японией уходит корнями во времена Второй мировой войны, отметил аналитик. По его словам, официальный мирный договор между двумя государствами так и не был подписан. В Токио этот регион именуют северными территориями, а в Москве — Курилами, напомнил Астхана.

«Этот регион имеет огромное значение для обеих стран, поскольку острова окружены богатыми рыболовными угодьями и, как считается, имеют морские запасы нефти и газа», — пишет журналист.

Россия полностью контролирует острова, однако в Токио намерены заполучить четыре из них в южной части архипелага, объяснил эксперт. Он также заявил, что не стоит забывать о том, что в регионе уже были развернуты российские ракетные комплексы. В Министерстве обороны РФ сообщили, что бомбардировщики Ту-95 осуществляли полет в плановом режиме над нейтральными водами, однако Астхана уверен в том, что на деле это было явное послание Москвы, адресованное японскому руководству.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал о последствиях, которыми обернется для Японии попытка блокады Курильских островов, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.