Безопасные емкости для хранения ядерных отходов создают в России

Челябинск, 13 марта. Решение для безопасного хранения ядерных отходов удалось найти ученым из Южно-Уральского Государственного Университета (ЮУрГУ).

Новейшая технология обладает улучшенной радиационной стойкостью, рассказал доцент кафедры «Техника и технологии производства материалов» Андрей Аникеев. Главной особенностью производства является подача смеси дисперсных частиц карбида бора, оксида иттрия и карбида вольфрама при создании стальной трубной заготовки. Элементы препятствуют радиационному излучению.

Ранее сообщалось, что государственная корпорация «Росатом» намерена получить лицензию на возведение АЭС в Финляндии. Проект адаптирован под местные требованиям безопасности и отвечает всем необходимым нормативам. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.