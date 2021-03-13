Туристический поезд выходного дня запустят из Москвы в Великий Новгород и Углич с 19 марта

Москва, 13 марта. Компания ОАО «РЖД» объявила о запуске с 19 марта по 18 апреля туристического поезда выходного дня из Москвы в Великий Новгород и Углич.

Пассажиры смогут посетить Великий Новгород и Углич в течение выходных дней и вернуться в Москву к началу рабочей недели. Поезд будет отправляться по пятницам в 21:24 с Ленинградского вокзала и прибывать в Нижний Новгород рано утром. В столицу состав вернется в воскресенье в 23:30 на Белорусский вокзал.

Стоимость билетов на туристический маршрут составит 1156 рублей, все вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами. Также в вагонах есть розетки и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. В состав включены плацкартные и купейные вагоны.

В поездке путешественники смогут ознакомиться с пакетными турами. Узнать подробности можно на сайте РЖД, в приложении и в кассах на вокзалах.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова озвучила сроки запуска железнодорожных круизов по России. Она заявила, что к лету российские путешественники в полном объеме смогут воспользоваться услугами туристических поездов.