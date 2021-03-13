Эксперты перечислили самые популярные бренды легковых машин в России

Москва, 13 марта. Специалисты аналитического агентства «Автостат» проанализировали данные и рассказали о самых популярных марках машин в автопарке России в 2021 году.

На отечественном автомобильном рынке насчитывается порядка 45 млн легковых машин, 30% из которых приходится на бренд Lada. Именно российская марка возглавила рейтинг самых популярных брендов легковых агрегатов в России с парком в 13,77 млн ​​машин.

На втором месте по распространенности — японская Toyota с долей около 9% (4,17 млн единиц). Замыкают пятерку южнокорейские марки Hyundai (2,39 млн) и KIA (2,33 млн), а также Nissan (2,18 млн машин), передает ИА REGNUM.

В десятку самых популярных марок входят Renault (2,07 млн авто), Volkswagen (1,77 млн), Chevrolet (1,7 млн), Ford (1,38 млн) и Mitsubishi (1,23 млн). Бренды, входящие в топ-10, составляют почти три четверти от всего парка легковых автомобилей в России.

Страховщики ранее перечислили самые угоняемые машины в России за февраль. Седан Hyundai Solaris стал самым «популярным» среди отечественных угонщиков. Вторую строку в списке занял кроссовер Kia Sportage, третью — Toyota Camry.