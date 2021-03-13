«Помощник» из Самары предстанет перед судом по делу о коррупции

Самара, 13 марта. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Самары. Фигуранта будут судить за посредничество в даче взятки.

Согласно материалам, фигурант «вышел» на горожанку, подозреваемую в мошенничестве. Он подчеркнул, что может договориться о мягком для нее наказании — условном сроке. Подсудимый предложил решить вопрос за 400 тыс. рублей.

Горожанина задержали сотрудники ФСБ во время передачи денег. Средства, как выяснилось, предназначались судье. Деньги она получала уже под контролем правоохранителей.

В аэропорту Ставрополя силовики задержали крупного чиновника. Фигурант дела о взятках намеревался покинуть регион, сообщал ФАН.