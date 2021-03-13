Попавший под санкции США депутат занял руководящую должность в партии «Слуга народа»

Киев, 13 марта. Народный депутат Александр Дубинский стал членом нового органа партии «Слуга народа» — Национального совета общин.

Руководитель «Слуги народа» Александр Корниенко на очередном партийном съезде объявил об учреждении нового внутрипартийного руководящего органа. Он огласил список людей, вошедших в него. Дубинских оказался в их числе. Ранее нардеп попал под санкции США и был исключен из партийной фракции в Верховной раде Украины.

Дубинский стал фигурантом уголовного дела. Депутата подозревали в совершении преступлений по статьям «Уклонение от уплаты налогов» и «Легализация доходов, полученных преступным путем».