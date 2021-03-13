Панкратов-Черный рассказал, как жил на две семьи

Москва, 13 марта. Известный актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что семь месяцев жил на две семьи, но прекратил один из романов из-за тещи.

Панкратов-Черный ушел от возлюбленной Юлии Монаховой, когда их сыну Владимиру было шесть лет. Актер женился на коллеге Веронике Изотовой, известной по фильму «Где находится нофелет?». Предложение он сделал во время озвучки картины.

В браке они прожили всего семь месяцев. Виной тому властная мать Изотовой, которая вмешивалась в семейную жизнь артистов.

«Как только что-то случалось, Вероника брала телефон и набирала маме, мама тут же прибегала и начинала диктовать условия: что я никто, Вероника – что-то», — поделился он в шоу «Секрет на миллион».

Панкратов-Черный признался, что нередко сам давал повод для скандала. Однажды актер даже поднял руку на жену, которая метнула в него кипящий чайник.

«Ругал ее очень сильно, не буду говорить за что, а ее это сильно возмутило, и она метнула тем, что было под рукой», — объяснил он.

При этом роман актера с матерью его ребенка не прекращался.

«Я Юлю никогда не бросал. Ее, конечно, нервировало, что я еще где-то с кем-то… Но я ее никогда не бросал, у меня интуиция хорошая. Юля – это мой щит, моя платформа, мой взлетный аэродром», — уточнил актер.

Монахова простила Панкратова-Черного, а спустя 40 лет совместной жизни они поженились. Сын пары пошел по стопам родителей и тоже стал сниматься в кино.