Украинский «Буковель» закрыли на карантин из-за ситуации с коронавирусом

Ивано-Франковск, 13 марта. Власти Ивано-Франковской области на Украине приняли решение закрыть на карантин популярный горнолыжный курорт «Буковель».

По территории курорта смогут передвигаться только местные жители и работники. Ограничения вступили в силу с 13 марта 00:00. Сейчас украинский курорт «Буковель» входит в красную зону по коронавирусу. Уровень загруженности койко-мест в больницах Ивано-Франковской области составляет 82%. Об этом заявил главный санврач региона Руслан Савчук.

«Возможность передвигаться беспрепятственно, при соблюдении карантинных требований, будет только у местных жителей или тех, кто имеет место работы в этом населенном пункте», — отметил начальник Нацполиции в Ивано-Франковской области Владимир Голубош.

В январе на курорте «Буковель» отдыхал президент Украины Владимир Зеленский. Граждане оказались недовольны поступком главы государства, так как он проигнорировал годовщину со дня крушения рейса PS-752. Многие считают, что Зеленский выбрал не совсем удачное время для релакса.