Второй этап конкурса «Армейский запас — 2021» стартовал в Юрьянском соединении

Оренбург, 13 марта. В Юрьянском соединении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) стартовал второй этап Всеармейского конкурса «Армейский запас — 2021».

В конкурсе принимают участие повара, пекари и руководители продовольственных служб Оренбургского ракетного объединения, сообщили сотрудники информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

В первые дни состязания бойцы показали свои навыки на стрельбищах и сдали нормативы по физической подготовке, что традиционно считается самым сложным этапом конкурса. После этого бойцы продемонстрируют свои теоретические познания, сдав тест по технологии приготовления блюд. Затем бойцов продслужб ждет кулинарное состязание в полевых условиях и новые испытания, которые помогут им повысить свои умения и получить новые знания.

В прошлом году в конкурсе одержали уверенную победу команды Восточного военного округа, заняв первое место во всех трех номинациях среди специалистов продовольственной и вещевой служб, а также служб ракетного топлива и горючего.

Ранее сообщалось, что военные в Ростовской области готовятся к открытию окружных этапов конкурса АрМИ-2021 среди военных инженеров, которые стартуют 17 марта. Так, 150 военнослужащих в составе нескольких команд будут задействованы в «Безопасном маршруте», а в соревнованиях «Инженерная формула» примут участие пять команд.