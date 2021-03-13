Блогера Дину Саеву застукали за поцелуями с двумя парнями на дне рождении Ивлеевой

Москва, 13 марта. Популярный блогер Дина Саева по полной программе отдыхала на вечеринке в честь дня рождения телеведущей Насти Ивлеевой.

«Королева» российского TikTok пришла на вечеринку со своим знакомым Рахимом. Вскоре Саеву увидели в компании блогера Сергея Любимова и модного фотографа Степана Филиппенко. Сначала девушка обнималась с каждым по отдельности, а потом все трое «слились» в едином поцелуе. Видео было опубликовано Telegram-каналом Super.

Среди гостей Насти Ивлеевой были не только популярные блогеры, но и звезды отечественного шоу-бизнеса. На вечеринку пришла 71-летняя певица Алла Пугачева. Этот день особенно запомнится тиктокеру Дане Милохину, которого представили самой Примадонне российской эстрады.

Ранее сообщалось, что Дина Саева жаловалась на проблемы со здоровьем. Несколько дней назад блогер заявила, что ей нужна срочная операция, поэтому она поедет в клинику на три дня. При этом СМИ так и не выяснили, чем именно болеет 21-летняя звезда TikTok.