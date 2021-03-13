Полиция Ленобласти разыскивает угонщика иномарки ценой в 7 млн рублей

Санкт-Петербург, 13 марта. Расследование уголовного дела о крупной краже проходит в Кингисеппе. В ночь на пятницу у местного жителя угнали дорогой автомобиль.

Житель Кингисеппа написал заявление в полицию о пропаже дорогой иномарки, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ночь на 12 марта неизвестные угнали у пострадавшего Lexus LX570 стоимостью в 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о крупной краже.

Полиция проводит проверку обстоятельств дела. Поиск подозреваемых уже начался, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Также ведется поиск очевидцев преступления.

Ранее ФАН сообщал о задержании угонщика КамАЗа в Петербурге.