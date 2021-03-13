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Власти Тверской области сохранят историческую застройку при возведении моста через Волгу

Власти Тверской области сохранят историческую застройку при возведении моста через Волгу

Тверь, 13 марта. Возведение Западного моста через Волгу стартует в 2021 году. Проект подразумевает строительство почти 350 м конструкции через реку и автодорогу.

План также рассчитан на максимальное сохранение исторической застройки Твери. Информацией об этом поделились в пресс-службе правительства Тверской области в комментарии ТАСС.

«Объект строительства состоит из автодороги от Петербургского шоссе до Комсомольской площади и моста через реку Волгу», — сказано в сообщении.

Согласованный план работ подразумевает, что длина Западного моста будет равняться 349,5 м, а ширина составит 38 м. Движение хотят организовать по шести полосам. Общая протяженность мостового перехода будет равняться почти четырем километрам.

Цвет подсветки изменится на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге в честь Дня святого Патрика. Праздничное освещение будет работать с 12 по 24 марта, рассказали работники СПб ГБУ «Ленсвет».

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