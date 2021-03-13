Власти Тверской области сохранят историческую застройку при возведении моста через Волгу

Тверь, 13 марта. Возведение Западного моста через Волгу стартует в 2021 году. Проект подразумевает строительство почти 350 м конструкции через реку и автодорогу.

План также рассчитан на максимальное сохранение исторической застройки Твери. Информацией об этом поделились в пресс-службе правительства Тверской области в комментарии ТАСС.

«Объект строительства состоит из автодороги от Петербургского шоссе до Комсомольской площади и моста через реку Волгу», — сказано в сообщении.

Согласованный план работ подразумевает, что длина Западного моста будет равняться 349,5 м, а ширина составит 38 м. Движение хотят организовать по шести полосам. Общая протяженность мостового перехода будет равняться почти четырем километрам.

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