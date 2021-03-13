Эксперт перечислил альтернативы курортам Черного моря в России

Москва, 13 марта. Россия обладает большим количеством морских курортов, которые ничем не уступают побережью Черного моря, заявил директор «Турпомощи» Александр Осауленко.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире россиянам следует начать планировать свой летний отдых уже сейчас. Летние каникулы можно провести не только на Черном море, но также и на побережье Каспийского, Балтийского и Японского морей. Такое мнение выразилдиректор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Уровень заболеваемости СOVID-19 в стране позволяет начать возвращение к полноценному туристическому отдыху. Россияне смогли убедиться, что в их стране есть масса интересных мест и курортов.

«У нас стали доступными все виды туризма. А это серьезный драйвер для индустрии», — цитируют NationNews его слова.

Курорты Черного моря пользуются особой популярностью у россиян. Именно поэтому хорошей альтернативой данному направлению могут стать Каспийское море, побережье Балтики и Японское море.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова уверена, что летний туристический сезон может начаться в России в майские праздники. В ближайшее время ожидается запуск третьего этапа кешбэка за туры по России. Путешествовать по стране в рамках акции по турам с кешбэком можно будет до конца июня, подчеркнула она.