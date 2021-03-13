Автобус президента Аргентины закидали камнями

Буэнос-Айрес, 13 марта. Общение с народом негативно закончилось для аргентинского президента Альберто Фернандеса. Толпа показала свое отношение к нему, воспользовавшись камнями.

Глава государства облетел на вертолете районы, где бушевал пожар. Затем винтокрылая машина приземлилась в городе Лаго Пуэло. Президента встречала толпа местных жителей.

Силовикам пришлось в буквальном смысле расталкивать граждан, недовольных политикой Фернандеса. Даже, когда глава государства сел в специальный автобус, агрессивно настроенные люди не давали транспорту дорогу. Горожане стали пинать автобус и стучать по нему. Затем полетели камни, один из которых разбил стекло.

Местные жители, как оказалось, были недовольны намерением властей начать крупную добычу ресурсов на месторождении в регионе.

Еще один бунт протестующих произошел в чилийском городе Антофагаста. Там феминистки подожгли католический собор во время митингов, сообщал ФАН.