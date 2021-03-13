Взрослый и два ребенка стали жертвами пожара в деревянном доме под Новосибирском

Новосибирск, 13 марта. Спасатели устанавливают причину возгорания в частном доме. Огонь унес жизни троих человек. Еще два ребенка пострадали.

В результате возгорания в Сузунском районе погибли взрослый и двое детей, сообщают в местных экстренных службах. Их тела обнаружили при разборе завалов.

По данным МЧС, пожар зафиксирован в деревянном частном доме. Причины ЧП выясняют специалисты. На месте происшествия также работает дознаватель.

Ранее ФАН сообщал о пожаре в новосибирском общежитии, который унес жизнь одного человека.