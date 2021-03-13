Генерал Попов объяснил, зачем формируются роты БПЛА в воздушно-десантных бригадах

Москва, 13 марта. Появление штатных дронов в подразделениях ВДВ повысит эффективность, мобильность и осведомленность российских десантников, заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Свое мнение заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» сформулировал в интервью «ПолитЭксперту». По словам Попова, беспилотники позволят раскрыть новые возможности частей российского ВДВ.

«Одно дело — идти по земле и осуществлять прокладку своего маршрута. Это затратно, трудно и небезопасно. А любое беспилотное средство окажет им существенную помощь и поддержку. Это как дополнительная возможность селфи-палки — можно заглянуть за забор, за овраг, за лесочек. То есть за условное препятствие, которое может находиться на их пути», — объяснил генерал-майор.

Кроме того, Попов считает перспективным использование БПЛА как средство непосредственной огневой поддержки десантников, либо в качестве аппаратов для отвлекающих маневров.

Ранее сообщалось, что бойцы ДНР сбили беспилотник ВСУ, который корректировал минометный огонь по их позициям.