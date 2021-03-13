Компания «Башнефть» нарастит поставки попутного нефтяного газа

Уфа, 13 марта. Входящая в структуру «Роснефти» компания «Башнефть» завершила реконструкцию газопровода, по которому будет поставлять попутный нефтяной газ с Уршакского месторождения.

Как говорится в сообщении пресс-службы «Роснефти», в рамках реконструкции была проведена новая линия газопровода, которая позволит обеспечить бесперебойные поставки углеводородов в объеме до 50 тысяч кубометров в сутки. Сырье будет поступать на Шкаповское газоперерабатывающее предприятие в Республике Башкортостан.

В рамках программы по снижению воздействия на окружающую среду компанией было построено дополнительное ответвление газопровода. Долгое время попутный нефтяной газ считался побочным продуктом, но благодаря развитию технологий очистки, осушения и компримирования он стал весьма ценным сырьем.

В 2020 году «Башнефть», как и многие другие нефтегазовые компании, столкнулась с выпадающими доходами. По итогу девяти месяцев чистая прибыль компании сократилась на 3,9 млрд рублей.