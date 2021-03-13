Панкратов-Черный объяснил, почему его сняли с рейса Барнаул – Москва

Москва, 13 марта. Народный артист России Александр Панкратов-Черный рассказал об инциденте на борту самолета, следовавшего по маршруту Барнаул – Москва. Актера сняли с рейса за дебош.

Инцидент произошел в 2019 году и поразил поклонников известного артиста. На распространившихся по Сети видео актер ругается с бортпроводником. Но по словам Панкратова-Черного, он сел в самолет уставшим, невыспавшимся, но трезвым и просто попросил стюарда об услуге.

«Молодой стюард, мальчик, весь из себя такой ломаный… Я ему говорю: «Голубчик, мне 100 грамм водочки и плед»», — объяснил актер в интервью Лере Кудрявцевой.

Затем стюард сходил в кабину экипажа за капитаном, они написали что-то на бумагах, а следом появились двое полицейских, добавил актер. Стражи порядка попросили артиста покинуть самолет, сославшись на его неадекватность.

«Просто переутомление, все-таки 70 с лишним лет. Я думал, самолет задержали из-за меня, согласен был выйти. Пошел к пассажирам, все, оказывается, видео снимали. Попросил прощения у пассажиров и пошел на выход», — оправдался Панкратов-Черный.

В аэропорту актера, по его словам, встретил кто-то из начальства с накрытым столом. Оказалось, что сотрудник воздушной гавани давно мечтал встретиться с кумиром и решил за приятной беседой скоротать время до следующего рейса.

«Через неделю этот мальчик стюард, не знаю, как они нашли мой телефон, он позвонил, извинился: «Простите меня, пожалуйста, все-таки я был неправ»», — констатировал актер в шоу «Секрет на миллион».

Панкратов-Черный уточнил, что обычно пилоты с уважением относятся к нему и даже приглашают в кабину.

«Я пару раз держал штурвал», — заключил он, вспомнив о полете в Пекин с коллегой Татьяной Догилевой.

Похожая ситуация произошла недавно с бас-гитаристом рок-группы «Би-2» Максом Лакмусом (настоящее имя Максим Андрющенко). Музыкант не стал надевать маску на борту самолета, следовавшего из Москвы в Томск. Перед вылетом в салоне воздушного судна появились сотрудники полиции, которые составили протокол об административном правонарушении.