Даниил Медведев стал финалистом турнира ATP-250 в Марселе

Марсель, 13 марта. Россиянин Даниил Медведев пробился в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит во Франции.

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет в решающем матче турнира категории АТР-250 в Марселе. В полуфинале первый сеяный встречался с австралийцем Мэттью Эбденом. Первый сет россиянин выиграл со счетом 6:4. В девятом гейме австралиец травмировал бедро, из-за чего взял медицинский тайм-аут.

Эбден вышел на второй сет, однако из-за повреждения принял решение не продолжать матч при счете 3:0 в пользу Медведева. В финале россиянин, занимающий третье место в мировом рейтинге, сыграет с французом Пьер-Югом Эрбером.