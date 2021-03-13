Рекордный пассажиропоток зафиксировали в американских аэропортах

Вашингтон, 13 марта. Управление транспортной безопасности Соединенных Штатов Америки зафиксировало рекордный за время пандемии пассажиропоток в аэропортах страны.

В минувшую пятницу досмотр в американских аэропортах прошли 1,357 миллиона человек. Это рекордный показатель с 15 марта 2020 года, отметили в Управлении транспортной безопасности. Однако такие данные все равно остаются на 38% ниже уровня, зафиксированного до пандемии коронавируса.

В 2020-м в связи с распространением COVID-19 в мире спрос на авиаперелеты в Соединенных Штатах сократился на 60%. Однако в последние недели он начал активно расти. В Управлении транспортной безопасности связывают это со стартом массовой вакцинации от коронавируса.

О пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила больше года назад. Болезни, спровоцированные новой инфекцией, унесли жизни более 2,6 миллиона человек. По всему миру медики сделали более 320 миллионов прививок от коронавируса.