Власти Анапы предложили включить яхтенный туризм в нацпроект

Анапа, 13 марта. Совет по развитию курортов и туризма Анапы вынес предложение по развитию туристической отрасли, куда включили яхтенный туризм, создание выставочных центров и круглогодичных парков.

Предложения направлены в министерство курортов Краснодарского края с последующим включением их в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщила пресс-служба администрации Анапы.

В предложении речь идет о развитии современной туристической инфраструктуры и доработке брендовых туристических маршрутов. Также власти Анапы проработали вопрос субсидирования организаций воздушного транспорта в плане возмещения затрат на авиаперевозки в межсезонье. Совет по туризму Анапы предложил выделить средства для возмещения затрат туроператоров на приобретение транспорта для перевозок туристов. Также было предложено развить систему грантов для санаторно-курортных учреждений, которые займутся внедрением программ реабилитации для детей с генетическими и аутистическими расстройствами.

Общая стоимость национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» составляет более 600 млрд рублей, проект рассчитан до 2030 года.

Выбрать пляж для отдыха в Анапе поможет «гид по пляжам». Протяженность пляжей на этом курорте составляет 60 километров, 14 из них галечные, остальные —песчаные.