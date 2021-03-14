Томич неожиданно для себя стал директором организации

Томск, 14 марта. Неизвестные направили в электронном виде комплект документов в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №7 по Томской области для назначения жителя региона директором организации. Процедура была выполнена без ведома заявителя. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Гражданин обратился в прокуратуру города Томска, чтобы разобраться в ситуации. Сам он узнал о своем новом статусе случайно из сети Интернет. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что сам заявитель в налоговый орган документы не предоставлял. Было решено отправить материалы дела в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ — использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. По данной статье обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура Томска помогла работникам нефтегазовой организации получить свою зарплату. Перед 165 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате в размере 3,1 млн рублей.