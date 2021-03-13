Международные эксперты высоко оценили подготовку наблюдателей к выборам в ЦАР

Банги, 13 марта. Национальное избирательное управление Центральноафриканской Республики (ANE) выдало 307 карточек наблюдателям общественной организации «Мы спасем страну». Они будут следить за процессом голосования на втором туре парламентских выборов, которые состоятся 14 марта.

Представители ANE прошли специальную подготовку, обучались у экспертов в области избирательного права, хорошо зарекомендовав себя во время первого тура, прошедшего в декабре. Работу активистов «Мы спасем страну» высоко оценили многие эксперты и международные наблюдатели.

«Каждый центральноафриканец, который заботится о будущем страны, может стать наблюдателем на выборах. Главным критерием являются готовность и желание обеспечить проведение честных демократических выборов», — заявил представитель ANE.

Еще одно НПО Arc-en-ciel отправит на участки 1500 наблюдателей. Представительница организации Джорджия рассказала об особенностях своей работы.

«У нас есть листы мониторинга избирательного участка. Мы сделаем все, чтобы бюллетени, которые опускают в урну, были посчитаны верно и без нарушений, а избранный кандидат действительно соответствовал выбору народа», — заявила девушка.

Голосование за депутатов в Центральноафриканской Республике состоится на 118 избирательных участках. В 69 округах его пересмотрят из-за провокаций и атак боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) на первом туре парламентских выборов. Нынешняя кампания проходит в спокойной обстановке. Наблюдатели до сих пор не зафиксировали ни одного крупного нарушения.