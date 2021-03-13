Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Мясников назвал лучший продукт для профилактики рака

Мясников назвал лучший продукт для профилактики рака

Москва, 13 марта. Самый простой продукт оказался верным средством для профилактики раковых заболеваний. Об этом рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Почти во всех диетах, которые обычно рекомендуются для профилактики онкологических болезней, есть брокколи. Этот продукт фигурирует во всех руководствах, посвященных антиоксидантам и снижению риска появления злокачественных клеток.

Также очень полезны любые овощи и фрукты красного цвета. В них содержится много ликопина, который защищает от некоторых видов онкологических заболеваний, например, рака простаты у мужчин.

Мясников также назвал продукты, которые могут провоцировать вздутие живота и стать причиной дискомфорта в кишечнике. К ним относятся фасоль, горох и другие бобовые.

Новости партнеров