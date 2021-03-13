Мясников назвал лучший продукт для профилактики рака

Москва, 13 марта. Самый простой продукт оказался верным средством для профилактики раковых заболеваний. Об этом рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Почти во всех диетах, которые обычно рекомендуются для профилактики онкологических болезней, есть брокколи. Этот продукт фигурирует во всех руководствах, посвященных антиоксидантам и снижению риска появления злокачественных клеток.

Также очень полезны любые овощи и фрукты красного цвета. В них содержится много ликопина, который защищает от некоторых видов онкологических заболеваний, например, рака простаты у мужчин.

Мясников также назвал продукты, которые могут провоцировать вздутие живота и стать причиной дискомфорта в кишечнике. К ним относятся фасоль, горох и другие бобовые.