Джо Байден поздравил с Наврузом президента Узбекистана

Ташкент, 13 марта. Президент США Джо Байден президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Наврузом. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

Текст поздравления опубликован на официальном портале пресс-службы. Байден пожелал Мирзиееву и всему узбекскому народу мирного, процветающего и счастливого Навруза.

«В нашей совместной работе по поддержке процесса мирного урегулирования, который положит конец войне и обеспечит стабильное и дипломатическое решение в Афганистане, Навруз – является напоминанием исключительной важности мира», — говорится в тексте поздравления.

Байден отметил, что в этом году Узбекистан отмечает 30-летие своей независимости. Он позитивно оценил прошедшие в стране реформы и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество со страной.

Ранее стало известно, что на территории Узбекистана палеонтологи нашли останки неизвестного науке динозавра.