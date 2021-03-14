Президенты Мали и Алжира обсудят двусторонние отношения

Алжир, 14 марта. Президент Республики Мали Баху Андау приехал в Алжир с рабочим визитом. В день прибытия главу государства встретил премьер-министр Абдельазиз Джарад.

Андау планирует провести переговоры с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном. В рамках диалога политики обсудят двусторонние отношения, мирное соглашение и развитие общих интересов.

Последний раз представитель Бамако посещал республику шесть лет назад. Тогда пост президента занимал Ибрагим Бубакар Кейта.

Алжир возглавляет комитет по соблюдению перемирия между центральным правительством и самопровозглашенным Независимым Государством Азавад на северо-востоке Мали. В 2015 году стороны конфликта подписали соглашение о прекращении вооруженных действий.

Правительство североафриканской страны обязалось восстановить мир в данном регионе, так как Бамако мог стать очагом распространения террористической идеологии, что угрожало республике и соседним державам.

Сейчас Алжир занимается стабилизацией положения в собственном регионе. Президенту Теббуну пришлось перенести дату парламентских выборов, чтобы прекратить массовые протесты оппозиции.