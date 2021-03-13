Актер Константин Соловьев семь лет не общается с детьми от второго брака

Москва, 13 марта. Звезда сериалов Константин Соловьев отказывается общаться с детьми от второго брака. Жизнью сыновей он не интересуется на протяжении вот уже семи лет.

Второй женой актера была его коллега Евгения Ахременко. Она родила мальчиков Даниила и Тимофея, которым уже десять и восемь лет соответственно.

«Это такая тема, которую я бы не хотел поднимать. Такая тема, куда лучше не лезть», — прокомментировал Соловьев в шоу «Ты не поверишь!»

Бывшая жена считает, что актер был хорошим мужем и отцом. Но все изменилось, когда в его жизни появилась хореограф Анастасия. По словам Ахременко, Соловьев закрутил роман, когда дети были совсем маленькими.

Теперь артист не только не общается с детьми, но даже однажды отказался подписать разрешение на их вывоз за границу. Старшему сыну потребовалось лечение из-за сезонной аллергии.

«Костя сказал, что на это времени нет. А потом сказал: «Знаете что? Если ей не нужны такие проблемы, пусть лишает меня отцовства». Написал пост в Instagram, что прошлое — «это раковая опухоль, которую я вырезал»», — вспомнила Ахременко.

По словам актрисы, Соловьев настроил против нее не только друзей, но и ее собственную мать.

«У меня мама отказывалась со мной общаться, потому что я сумасшедшая истеричка. Костя пришел и сказал ей: «Я ухожу, потому что ваша дочь неадекватная»», — поделилась она.

Актриса уточнила, что Соловьев упорно не платил алименты, когда ушел из семьи. В 2016 году бывшие супруги решили этот вопрос в суде. С тех пор Ахременко получает по 30 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, актер оставил ей ипотеку за квартиру. Сумму для первого взноса (250 тысяч долларов или около 18 миллионов рублей по нынешнему курсу) дали родители актрисы.

«Ежемесячно за квартиру плачу 110 тысяч рублей. <…> Сейчас на до мной все смеются, особенно те, кто знают его гонорары», — подчеркнула экс-жена актера.

Соловьев востребован, один его съемочный день, по некоторым данным, стоит от 100 тысяч рублей. Год назад он приобрел квартиру для новой семьи.

Ахременко уверена, что Соловьев не общается с детьми из-за третьей супруги. Та отсылала актрисе страшные сообщения.

«Жаль, что детей нельзя резать, как кредитки», — процитировала она соперницу.

Актриса устала терпеть такое грубое отношение мужа. Через суд она планирует лишить его родительских прав.

Бракоразводный процесс в настоящее время переживают блогер Ида Галич и Алан Басиев. Судя по тому, что девушка подала заявление в мировой суд, вопрос о выплате алиментов был решен мирным путем.