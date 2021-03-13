Снайперы ЗВО отработали навыки стрельбы в ночных условиях

Москва, 13 марта. Снайперы общевойсковой армии Западного военного округа провели контрольные занятия, в ходе которых отработали навыки стрельбы в дневных и ночных условиях.

Тренировки проводились в составе снайперских пар. Бойцы отработали наблюдение за полем боя, а также обнаружение и уничтожении целей днем и ночью в различных климатических условиях. В ходе занятий снайперы использовали специальные тепловизионные прицелы 1ПН-140.

«Кроме того, военнослужащие в составе группы выполнили нормативы по скрытному перемещению, оборудованию и занятию огневых позиций, осуществили отход после выполнения задачи в точку сбора», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В учениях приняли участие более 100 военнослужащих общевойсковых, разведывательных, артиллерийских и зенитно-ракетных подразделений.

Ранее стало известно, что экипаж сторожевого корабля ВМФ РФ «Ярослав Мудрый» провел учения с артиллерийскими стрельбами на морском полигоне Балтийского флота.