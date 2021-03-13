Военнослужащих РВСН продолжают вакцинировать от COVID-19

Москва, 13 марта. Вакцинация личного состава Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) продолжается на добровольной основе.

Ежедневно на добровольной основе проходят вакцинацию около двух тысяч военнослужащих соединений Ракетных войск стратегического назначения и воинских частей. Об этом информирует сайт Министерства обороны РФ.

Перед началом процедуры стратегические ракетчики проходят медицинский осмотр у врача.

После завершения вакцинации каждый участник получает специальный сертификат о прохождении профилактической вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Ранее ВОЗ заявила об отсутствии смертей в результате вакцинации против COVID-19 в мире.