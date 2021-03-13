Шведский посол назвал «Северный поток — 2» опасным для Евросоюза

Стокгольм, 13 марта. Газопровод «Северный поток — 2» угрожает безопасности Евросоюза (ЕС), считает посол Швеции на Украине Тобиас Тиберг.

Шведский дипломат полагает, что у Евросоюза нет каких-либо инструментов для воздействия на «Северный поток — 2». Строительство газопровода «угрожает безопасности» ЕС, сказал Тиберг.

«Этот проект имеет серьезные последствия для всей европейской безопасности», — подчеркнул посол.

Швеция не смогла остановить реализацию проекта, сожалеет Тобиас Тиберг. Юристы по международному праву изучили вопрос, но у Стокгольма не получилось предотвратить строительство «Северного потока — 2».

Ранее немецкий политик рассказал о важности завершения строительства «Северного потока — 2». Для Германии важно избежать зависимости от небольшого числа поставщиков топлива.