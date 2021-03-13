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Ведущий Первого канала назвал наиболее комфортную для детей температуру воздуха дома

Ведущий Первого канала назвал наиболее комфортную для детей температуру воздуха дома

Москва, 13 марта. Один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале и доктор медицинских наук Андрей Продеус назвал наиболее комфортную для детей температуру воздуха в квартире.

В помещении, где находится малыш, температура воздуха должна составлять от 18 до 22 градусов. Если дома не холодно, не нужно просить ребенка накидывать на себя какие-либо теплые вещи. Чтобы дети не болели, важно обеспечивать приток свежего воздуха.

Нужно систематически проветривать помещение. В качестве альтернативы можно установить в квартире систему искусственной вентиляции. К тому же взрослые должны обращать внимание на показатели влажности. Зимой воздух в квартирах часто бывает чрезмерно сухим.

«Становится тяжело дышать, а в период ОРВИ и вовсе: еще сильнее закладывает нос, трудно откашляться», — объяснил медик.

При необходимости нужно использовать увлажнители. Именно из-за чрезмерного сухого воздуха как у взрослых, так и у детей по утрам может возникать боль в горле. Чаще всего это не связано с простудой, рассказал врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

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