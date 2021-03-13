Ведущий Первого канала назвал наиболее комфортную для детей температуру воздуха дома

Москва, 13 марта. Один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале и доктор медицинских наук Андрей Продеус назвал наиболее комфортную для детей температуру воздуха в квартире.

В помещении, где находится малыш, температура воздуха должна составлять от 18 до 22 градусов. Если дома не холодно, не нужно просить ребенка накидывать на себя какие-либо теплые вещи. Чтобы дети не болели, важно обеспечивать приток свежего воздуха.

Нужно систематически проветривать помещение. В качестве альтернативы можно установить в квартире систему искусственной вентиляции. К тому же взрослые должны обращать внимание на показатели влажности. Зимой воздух в квартирах часто бывает чрезмерно сухим.

«Становится тяжело дышать, а в период ОРВИ и вовсе: еще сильнее закладывает нос, трудно откашляться», — объяснил медик.

При необходимости нужно использовать увлажнители. Именно из-за чрезмерного сухого воздуха как у взрослых, так и у детей по утрам может возникать боль в горле. Чаще всего это не связано с простудой, рассказал врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.