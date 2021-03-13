Анастасия Волочкова раскрыла личность нового возлюбленного

Москва, 13 марта. Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с журналистами подробностями о своем новом возлюбленном.

Заслуженная артистка РФ стала участницей программы «Ты не поверишь!». Она сообщила, что к ней вернулся бывший возлюбленный Олег, с которым Волочкова встречалась семь месяцев. После счастливого воссоединения Олег возил балерину к своим родителям в Петербург, но пока о свадьбе речь не идет.

По ее мнению, в любви главное, чтобы была «страсть и эйфория», именно этим нужно дорожить. Звезда также призналась, что не обращает внимание на социальный статус мужчины.

«Мне не важно, олигарх, альфонс или просто человек. Я уже и тех, и тех прошла. У многих людей вообще нет любви», — пояснила она.

Несмотря на то, что личная жизнь балерины уже наладилась, ее все равно «атакуют» поклонники. На одном из выступлений перед Волочковой появился некий бизнесмен Алексей. Он рассказал, что ради своей музы бросил законную супругу. Однако хейтеры решили, что артистка сама заплатила «влюбленному» поклоннику, чтобы тот разыграл этот спектакль.