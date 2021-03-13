Киев, 13 марта. Украинская партия «Слуга народа» намерена просить президента Владимира Зеленского еще раз принять участие в выборах главы государства.

Планы политсилы изложил руководитель парламентской фракции Давид Арахамия. Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли Зеленский еще раз баллотироваться в президенты, политик ответил, что только глава государства знает точный ответ на этот вопрос.

«Поэтому, я думаю, придет время, и он всей Украине даст ответ», — сказал Арахамия.

Парламентарий подчеркнул, что «Слуга народа» в будущем будет просить Владимира Зеленского пойти на второй срок. Следует отметить, что в прошлый раз действующий лидер во время президентской гонки сумел обойти своего предшественника Петра Порошенко, набрав 73,22% голосов.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник ранее сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей, что в действиях Зеленского есть все признаки государственной измены.