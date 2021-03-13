Большегруз раздавил иномарку в жутком ДТП под Челябинском

Челябинск, 13 марта. Смертельная авария с участием двух фур и легковушки произошла на трассе Москва — Челябинск в Ашинском районе. Полиция инициировала проверку.

По данным МВД, у большегруза с полуприцепом внезапно при спуске отказали тормоза. Это привело к неминуемому удару с Kia Sorento, которая двигалась в попутном направлении. Иномарка после столкновения въехала во впереди идущий грузовик Scania.

Легковушку буквально зажало между двумя фурами. Водитель легкового авто от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Водитель первого большегруза отделался телесными повреждениями. Сотрудники полиции устанавливают иные детали ДТП.

Ранее сообщалось, что смертельная авария произошла 8 марта в Красноярском районе Самарской области.