Власти Нижегородской области запретили продавать блины с начинкой в Масленицу

Нижний Новгород, 13 марта. Правительство Нижегородской области ввело запрет на продажу блинов с начинкой в преддверии масленичных гуляний. Такая мера направлена на предотвращение распространения COVID-19.

Праздничные мероприятия разрешили проводить только на открытых площадках. Участниками конкурсов смогут стать не более 50 человек за раз. Тематические зоны должны быть обустроены таким образом, чтобы людям не приходилось касаться поверхностей инсталляций. Власти также запретили устраивать дегустацию продуктов питания.

Блины и напитки должны продаваться только в упаковке. Помимо запрета на начинку, к блинам предъявили дополнительное требование. Блюдо необходимо готовить в стационарных условиях, а персонал должен соблюдать масочно-перчаточный режим.

В этом году масленичная неделя проходит с 8 по 14 марта. С 15 числа православные христиане начнут соблюдать Великий пост.