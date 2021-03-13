Журналист Лесев оценил возможность союза между Зеленским и Порошенко

Киев, 13 марта. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение выразил киевский журналист Игорь Лесев.

Команды Порошенко и Зеленского похожи на две фирмы, которые конкурируют, но при этом изготавливают схожие изделия. Разница между ними непринципиальна, заявил журналист Лесев.

«Украинцы проголосовали за Зеленского по одному базовому критерию — чтобы он не был Порошенко. А он уже стал как Порошенко. Вот и вся его «эффективность», — отметил Игорь Лесев.

Публицист объяснил, что у команды Зеленского нет никакого плана по развитию страны. Более того, никто не понимает, какой именно работой занимаются украинские политики.

«Люди сидят на потоках, надувают щеки и тырят деньги. Параллельно рассказывают пафосные истории», — считает публицист.

Говоря о возможном сотрудничестве Зеленского и Порошенко, журналист отметил, что такое развитие событий очень маловероятно. Любое взаимодействие между действующим президентом и его предшественником будет означать потерю рейтинга для них обоих, заключил Лесев.

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