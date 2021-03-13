Ведущая «Время покажет» прервала спор в студии парой слов на немецком

Москва, 13 марта. Телеведущая «Время покажет» Олеся Лосева навела порядок в студии и остановила спор между двумя гостями.

Спор разгорелся из-за слов журналиста Юрия Кота о лицемерии на Западе. Он заявил, что ЕС и США пропагандируют демократию и либерализм, но их «ставленники» за рубежом продвигают режимы, далекие от демократических принципов управления государством. Особенно это заметно в мировой истории второй половины XX века.

Собеседник Кота, немецкий эксперт Маттиас Уль в свою очередь упрекнул журналиста в постоянных нападках на страны Запада. Он ответил на выпады собеседника, что «свой народ» не предавал, выучил русский язык и добросовестно работает.

Спор перешел на откровенные грубости, затем собеседники сорвались на крик. Лосева попыталась успокоить спорщиков, но утихомирить гостей ей удалось лишь фразой на немецком.

«Тихо! Уже непонятно. Начинается базар. Маттиас, entschuldigen Sie bitte (извините, пожалуйста Прим. ред.)» — заявила Лосева.

Ранее телеведущая резко осадила журналистку Янину Соколовскую во время дискуссии о водной блокаде Крыма.