Американский ракетоносец B-1B Lancer впервые сел в Польше

Лондон, 13 марта. Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил посадку в 160 километрах от российской границы в Калининградской области.

Об этом сообщили представители командования Военно-воздушных сил США. Посадка бомбардировщика на польском аэродроме близ города Повидз осуществлялась для дозаправки самолета. Вся операция выполнялась с работающими двигателями B-1B Lancer, его экипаж не покидал кабины ракетоносца.

«Концепция быстрой дозаправки в Польше говорит сама за себя. Наши бомбардировщики после выполнения миссии могут вылететь в любой момент, в любое место», — заявил командующий ВВС США в Европе Джефф Харригян.

Четыре стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer были переброшены на норвежскую авиабазу Эрланн 22 февраля, где дислоцируются по сей день. Их полеты над акваторией Норвежского моря, Северной Атлантикой и странами НАТО начались 26 февраля.

Ранее сообщалось, что американские ВВС могут остаться без бомбардировщиков B-1B ввиду большого износа этих машин.