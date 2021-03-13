Первая электричка для туристов отправилась из Нижнего Новгорода в Простоквашино

Нижний Новгород, 13 марта. Первая электричка для туристов отправилась в деревню Простоквашино из Нижнего Новгорода в субботу, заявили в местном департаменте туризма и народных художественных промыслов.

Маршрут станет постоянным. Он организован в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Также власти региона запускают ряд подобных туристических проектов для разных целевых групп, рассказал глава департамента Сергей Яковлев.

«Сегодня более 300 гостей отправились в Простоквашино. И уже в этом году такие электрички станут регулярными», — сказал он в комментарии ТАСС.

Сотрудники департамента туризма и народных промыслов Нижегородской области работали над проектом совместно с Центром доступного туризма Тонкинского района. Электричка по маршруту «Простоквашино» следует без остановок, а для отдыхающих проводят экскурсию по мотивам знаменитого мультфильма советских времен.

С 7 марта вновь без перерывов начал курсировать электропоезд Сызрань — Репьевка — Кузнецк. В состав входит четыре вагона. Обслуживанием состава занимаются Самарская и Башкортостанская пассажирские пригородные компании.