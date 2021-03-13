Многодетная жительница Украины похоронила недоношенных двойняшек в сарае

Киев, 13 марта. Сотрудники правоохранительных органов Украины возбудили в отношении местной жительницы уголовное дело. Ее подозревают в убийстве двух своих новорожденных детей.

Первой в полицию обратилась соседка фигурантки, которая рассказала, что видела женщину беременной. Но вскоре та стала появляться на публике без живота, но малышей никто так и не увидел.

Вскоре следователи установили, что украинка, находясь на шестом месяце беременности, решила изменить свое состояние. Тогда она вызвала искусственные роды с помощью медицинского препарата. А младенцев злоумышленница закопала в сарае. Ранее ее уже лишили родительских прав в отношении семерых старший детей.

Жительница Дагестана ранее созналась в том, что обманула свою семью, притворившись беременной, сообщало Федеральное агентство новостей. Позже она сказала мужу, что родила мертвых сыновей, но вместо новорожденных она хотела похоронить кукол.