Новороссийские спасатели освободили застрявшую в ливневке собаку

Новороссийск, 13 марта. Сотрудники МЧС четыре часа доставали собаку из ливневой трубы. Освободить пса получилось лишь с помощью слесарных инструментов.

Местный житель обратился в спасательные службы с просьбой помочь его питомцу, угодившему в ловушку. Мужчина рассказал, что не смог сам достать животное из канализации.

Работники экстренных служб оперативно выехали на место происшествия. Сначала они вместе с хозяином попытались достать животное, но это сделать не удалось. Тогда специалисты решили раскопать землю, где находился домашний любимец, с помощью слесарных инструментов.

На операцию по вызволению пса ушло не менее четырех часов. Собаку достали в целости и невредимости и передали хозяину.

Московские ветеринары спасли истощенного бенгальского тигренка, сообщал ранее ФАН. Зверь попал к волонтерам в пугающем состоянии, а шансы выжить были минимальными.