Сирийская армия проводит операцию по разминированию в Хаме

Инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) начали масштабное разминирование сельскохозяйственных полей на востоке провинции Хама.

Операция по разминированию является результатом совместной работы командования САА и российских вооруженных сил. Основная ее задача — обеспечение безопасность тех, кто занимается скотоводством или сельским хозяйством в этом районе.

Командование САА провело операцию двигаясь от города Эр-Рахджан и района Вади аль-Азиб. В результате инженерным подразделениям удалось разминировать большое количество мин и самодельных взрывных устройств, спрятанных в земле. В то же время пехотные подразделения Сирийской Арабской Армии занимались ликвидацией остатков террористических ячеек «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

В последнее время в районах к востоку от Хамы была зафиксирована череда смертей в результате взрыва мин, оставленных боевиками, контролировавшими в свое время этот район. В основном погибшие были гражданскими лицами: женщины и дети, которые работали на полях или пасли скот.

К примеру, седьмого марта 18 мирных жителей были убиты и еще трое получили ранения в результате взрыва двух заминированных автомобилей в окрестностях Вади эль-Азиба в восточной части провинции Хама. Террористические группировки оставили машины перед тем, как покинуть район.

Процесс разминирования местности к востоку и северо-востоку от города Саламия в Хаме проходит в несколько этапов. Сначала идет работа для обеспечения возможности мирным гражданам безопасно передвигаться по всем районам. Цель второго этапа — возобновление сельского хозяйства. Для этих целей правительство Сирии разработана специальная программа для оказания помощи фермерам.

1 Организация запрещена на территории РФ.