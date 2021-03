Нападение на блокпост и преступные схемы ПНС — что произошло в Ливии 13 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 13 марта 2021 года.

Вооруженные бандиты напали на блокпост Аль-Кадама в городе Гарьян, южнее Триполи. В результате атаки один полицейский получил тяжелое ранение.

Боевики нанесли серьезный урон инфраструктуре контрольно-пропускного пункта и угнали несколько служебных машин.

Представители Управления безопасности Гарьяна подтвердили нападение на блокпост. Они провели экстренное совещание для обсуждения произошедшего.

Боевики 444-го батальона сил триполитанского Правительства национального согласия напали на автомобиль жителя города Бани Валид на северо-западе Ливии. В ходе атаки бандиты убили водителя.

مليشيا 444 تطلق النار و تتسبب في مقتل مواطن داخل مدينة بن وليد.

Militia 444 opened fire on a civilian car and killed the driver in Bani-Walid