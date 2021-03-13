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Нападение на блокпост и преступные схемы ПНС — что произошло в Ливии 13 марта

Нападение на блокпост и преступные схемы ПНС — что произошло в Ливии 13 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 13 марта 2021 года.

Атака боевиков в Гарьяне

Вооруженные бандиты напали на блокпост Аль-Кадама в городе Гарьян, южнее Триполи. В результате атаки один полицейский получил тяжелое ранение.

Боевики нанесли серьезный урон инфраструктуре контрольно-пропускного пункта и угнали несколько служебных машин.

Представители Управления безопасности Гарьяна подтвердили нападение на блокпост. Они провели экстренное совещание для обсуждения произошедшего.

«Председатель Комиссии по примирению, а также старейшины и высокопоставленные лица города осудили это преступление и подчеркнули, что призовут к ответственности всех виновных», — говорится в заявлении.

Другие происшествия

Боевики 444-го батальона сил триполитанского Правительства национального согласия напали на автомобиль жителя города Бани Валид на северо-западе Ливии. В ходе атаки бандиты убили водителя.

Очевидцы сообщили в соцсетях о попытке неизвестных взять под контроль территории рядом с лагерем «7 апреля». Подробности происшествия не приводятся.

Заявление Фатхи Башаги

Глава Министерства внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага отреагировал на отчет Счетной палаты о расходах триполитанских властей.

В личном Twitter-аккаунте политик усомнился в честности ведомства. Он отметил, что документ, демонстрирующий преступные схемы власти, опубликовали слишком поздно.

«Мы удивились, что отчет не передали в судебные органы ранее. Счетная палата разместила эти данные, чтобы опорочить определенных лиц», — написано в посте.

Башага встал на защиту председателя Партии справедливости и строительства Мухаммада Савана. Глава МВД считает, что политик внес большой вклад в урегулирование ситуации в Ливии.

Глава Счетной палаты Халид Шакшака также состоит в этой фракции. По мнению министра, нарушены принципы честности и прозрачности.

За 2019 год Президентский совет Правительства национального согласия потратил 37,4 миллиона динаров (более 609 миллионов рублей — прим. ФАН). Счетная палата обнаружила преступные схемы в финансовых операциях ПНС и растрату денег на личные нужды.

Правительство национального единства

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи поздравил ливийский народ и временное Правительство национального единства с предоставлением вотума доверия новому кабмину на заседании Палаты представителей. По его словам, ведомство окажет необходимую поддержку сформированной исполнительной власти для разрешения кризиса.

«Мы вместе начнем противостоять коронавирусной инфекции, решим вопрос обеспечения безопасности граждан и наладим стабильные поставки электроэнергии народу страны», — уточнил он.

Предоставление вотума доверия сформированному правительству поприветствовал и Совет Безопасности ООН.

Общество

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба назвал обеспечение граждан вакциной от коронавирусной инфекции приоритетным направлением политики. Он признался, что поставки лекарственных средств сильно задерживаются, и поручил исправить проблему.

«Я обещаю всем предоставить вакцину как можно скорее. Она будет распределена между ливийцами и мигрантами на равных условиях, поскольку это гуманитарный вопрос», — процитировал политика канал «Февраль».

Дабиба подчеркнул, что погибшие от COVID-19 получат статус героев-мучеников, как защитники страны. Он отметил, что между данными понятиями теперь отсутствуют различия.

Бойцы 210-го и 166-го батальонов Ливийской национальной армии провели учения с боевыми патронами. Выпускники осуществили тренировку в присутствии офицеров и преподавателей спецподразделений.

Конфедерация африканского футбола (CAF) официально сняла запрет на проведение спортивных мероприятий на стадионе «Бенина Мученика». Игра сборной Ливии и команды из Туниса состоится 25 марта.

Здание закрыли более чем на год из-за коронавирусной инфекции. В рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране отменили все соревнования, включая футбольные матчи.

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