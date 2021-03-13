Нападение на блокпост и преступные схемы ПНС — что произошло в Ливии 13 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 13 марта 2021 года.

Атака боевиков в Гарьяне

Вооруженные бандиты напали на блокпост Аль-Кадама в городе Гарьян, южнее Триполи. В результате атаки один полицейский получил тяжелое ранение.

Боевики нанесли серьезный урон инфраструктуре контрольно-пропускного пункта и угнали несколько служебных машин.

هجوم ميليشيا مسلحة على بوابة #القضامة بمدينة #غريان مما أدى إلى إصابة شرطي ويدعى ( حسن مفتاح جحيدر ) إصابة خطيرة وسرقة آليات تابعة لمديرية الأمن وإتلاف معدات البوابة ..#طرابلس #عاصمة #الميليشيات #ليبيا — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) March 12, 2021

Представители Управления безопасности Гарьяна подтвердили нападение на блокпост. Они провели экстренное совещание для обсуждения произошедшего.

«Председатель Комиссии по примирению, а также старейшины и высокопоставленные лица города осудили это преступление и подчеркнули, что призовут к ответственности всех виновных», — говорится в заявлении.

Другие происшествия

Боевики 444-го батальона сил триполитанского Правительства национального согласия напали на автомобиль жителя города Бани Валид на северо-западе Ливии. В ходе атаки бандиты убили водителя.

مليشيا 444 تطلق النار و تتسبب في مقتل مواطن داخل مدينة بن وليد.

Militia 444 opened fire on a civilian car and killed the driver in Bani-Walid #GNA #GNU #Misrata #Militia #The_Capital_of_militias pic.twitter.com/bUYeTVLHpP — Libyan citizen- ﮼مواطن،ليبي (@Libyancitizen6) March 13, 2021

Очевидцы сообщили в соцсетях о попытке неизвестных взять под контроль территории рядом с лагерем «7 апреля». Подробности происшествия не приводятся.

ضعاف النفوس يقومون بالسطو علي قطعة أرض ملك للدولة الليبية بالقرب من معسكر الـ7 ابريل ولا حياة لمن تنادي للجهات المعنية. pic.twitter.com/eztEMXdMWB — تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) March 12, 2021

Заявление Фатхи Башаги

Глава Министерства внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага отреагировал на отчет Счетной палаты о расходах триполитанских властей.

В личном Twitter-аккаунте политик усомнился в честности ведомства. Он отметил, что документ, демонстрирующий преступные схемы власти, опубликовали слишком поздно.

«Мы удивились, что отчет не передали в судебные органы ранее. Счетная палата разместила эти данные, чтобы опорочить определенных лиц», — написано в посте.

تواصلنا رسمياً بالسلطات القضائية بشأن تقرير ديوان المحاسبة و فوجئنا بعدم إحالته للقضاء و إكتفاء الديوان بنشر التقرير بغية التشهير و الإساءة و تصفية حسابات خاصة بسبب حزم الداخلية مع ممارسات الديوان المنحرفة — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) March 12, 2021

Башага встал на защиту председателя Партии справедливости и строительства Мухаммада Савана. Глава МВД считает, что политик внес большой вклад в урегулирование ситуации в Ливии.

Глава Счетной палаты Халид Шакшака также состоит в этой фракции. По мнению министра, нарушены принципы честности и прозрачности.

رغم الدور الإيجابي لحزب العدالة و البناء و لرئيسه الأستاذ محمد صوان في دفع العملية السياسية و التوافقية إلى الأمام الا أن إنتماء رئيس ديوان المحاسبة للحزب ينفي عنه معايير الحيدة و التجرد و تجعل توليه لهذا الموقع انتهاكاً لمبادئ النزاهة و الشفافية — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) March 12, 2021

За 2019 год Президентский совет Правительства национального согласия потратил 37,4 миллиона динаров (более 609 миллионов рублей — прим. ФАН). Счетная палата обнаружила преступные схемы в финансовых операциях ПНС и растрату денег на личные нужды.

Правительство национального единства

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи поздравил ливийский народ и временное Правительство национального единства с предоставлением вотума доверия новому кабмину на заседании Палаты представителей. По его словам, ведомство окажет необходимую поддержку сформированной исполнительной власти для разрешения кризиса.

«Мы вместе начнем противостоять коронавирусной инфекции, решим вопрос обеспечения безопасности граждан и наладим стабильные поставки электроэнергии народу страны», — уточнил он.

#المنفي : سنعمل بدايةً على مجابهة فيروس كورونا وتوفير اللقاح بأقصى سرعة ممكنة، وإيجاد حل للكهرباء والسيولة النقدية وتحقيق الأمن . pic.twitter.com/nb48fm0gow — شن حالك يا ليبي (@Shen7alkYaLiby) March 12, 2021

Предоставление вотума доверия сформированному правительству поприветствовал и Совет Безопасности ООН.

عاجل | مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تسليم جميع السلطات والاختصاصات إلى حكومة الوحدة الوطنية#ليبيا pic.twitter.com/cCZT8kdQOq — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 13, 2021

Общество

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба назвал обеспечение граждан вакциной от коронавирусной инфекции приоритетным направлением политики. Он признался, что поставки лекарственных средств сильно задерживаются, и поручил исправить проблему.

«Я обещаю всем предоставить вакцину как можно скорее. Она будет распределена между ливийцами и мигрантами на равных условиях, поскольку это гуманитарный вопрос», — процитировал политика канал «Февраль».

Дабиба подчеркнул, что погибшие от COVID-19 получат статус героев-мучеников, как защитники страны. Он отметил, что между данными понятиями теперь отсутствуют различия.

عاجل | رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة: سنعتبر ضحايا كورونا شهداء ولن نفرق بينهم وبين شهداء الدفاع عن الوطن#ليبيا pic.twitter.com/Xb3LXebnY3 — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 13, 2021

Бойцы 210-го и 166-го батальонов Ливийской национальной армии провели учения с боевыми патронами. Выпускники осуществили тренировку в присутствии офицеров и преподавателей спецподразделений.

Конфедерация африканского футбола (CAF) официально сняла запрет на проведение спортивных мероприятий на стадионе «Бенина Мученика». Игра сборной Ливии и команды из Туниса состоится 25 марта.

Здание закрыли более чем на год из-за коронавирусной инфекции. В рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране отменили все соревнования, включая футбольные матчи.