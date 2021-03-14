В этот день 91 год назад родился великий журналист, советский писатель, фотокорреспондент Василий Песков. Всю свою жизнь он защищал экологию и написал не один материал, посвященный русской природе. Песков как никто другой понимал, что такое Родина, и призывал других людей любить и уважать ее.

Он заставлял читателей удивляться, любоваться и влюбляться в этот мир — гений, чьи тексты вызывают любовь к окружающему миру и его красоте.

Детство

Родился известный писатель и журналист 14 марта 1930 года в селе Орлово Рождественско-Хавского района в семье крестьянки и машиниста подземного крана. Отца во время Великой Отечественной войны отправили на фронт, а Василию как единственному мужчине в семье пришлось взять на себя ответственность за мать и четырех его сестер. Матери Василия Татьяне Павловне было нелегко растить четверых детей в годы войны.

Воспитывался Василий Песков на огромных просторах природы в Орлово, про которые он не раз будет рассказывать в своих книгах. Все свое детство он провел у реки Усманка, благодаря ей он полюбил рыболовство, о котором трепетно вспоминает в очерках.

Журналистика и фотография

После окончания войны Василий увлекся журналистикой и фотографией и со временем стал сотрудничать с воронежской областной газетой «Молодой коммунар».

Из-за советской цензуры Пескову приходилось оформлять свои тексты в художественную прозу, как это делали и другие авторы советского периода — Афанасьев, Распутин, Белов и другие.

Когда мать Пескова узнала о том, как сильно ему хочется фотографировать, она собрала все свои накопленные деньги и купила ему фотоаппарат «Зенит».

Одно из первых редакционных заданий было сфотографировать обычного человека. На Воронежском заводе советовали сфотографировать передового комсомольца, а Василию приглянулся обычный парень Витя. Песков фотографировал простых людей, которые потом становились героями выпуска «Молодого коммунара».

Его творческий путь начался с фотографий и подписей к ним, и когда Борис Стукалин, редактор газеты, обратил внимание на оригинальные подписи к фото, то предложил Пескову что-нибудь написать. И после удачной публикации первого очерка под названием «Апрель в лесу» Песков стал штатным корреспондентом.

В «Молодом коммунаре» уже был виден песковский почерк: фотография журналиста могла рассказать целую историю. «Молодой коммунар» развивался стремительно, и сотрудники только успевали доделать одно задание, как их тут же отправляли на другое. В редакции кипела творческая жизнь: все ее работники, начиная от внештатников и заканчивая главным редактором, были в поисках интересных сюжетов и актуальных тем и старались подавать эти материалы неброско.

Василий Песков исколесил город и область вдоль и поперек ради материалов для статей, не жалея себя. К концу 1955 года он стал уверенным в себе штатным журналистом «Молодого коммунара».

«Комсомольская правда»

В 1956 году, испытав удачу, Василий отправил несколько своих очерков в «Комсомольскую правду». После этого он был приглашен на работу в Москву. Молодой журналист покинул свою глубинку и отправился покорять столицу, имея за плечами всего десять классов образования. На тот момент ему было 26 лет.

Он колесил по России и даже уезжал за границу, снабжая «Комсомолку» отличными материалами.

Когда к 50-летию Советского Союза нужно было сделать фотоочерк, Песков придумал оригинальный ход. Казалось бы, все фото уже сделаны до него: памятники, фонтаны, площади, но Пескову пришла в голову идея сделать снимки из вертолета. По условиям цензуры в те годы было запрещено публиковать фото, снятое на высоте больше трех метров, без соответствующего разрешения, но именно его 50 снимков смогли пройти цензуру. Именно Песков сделал первый снимок Красной площади с высоты.

За все годы работы в «Комсомольской правде» Василий написал сотни репортажей. Именно он стал первым, кому удалось встретиться лично с Юрием Гагариным и написать о покорении космоса. Песков сделал знаменитое фото жены Юрия.

Награды

Василий Песков написал и выпустил не один десяток книг, за которые награждался премиями. В 1964 году Песков был награжден Ленинской премией — за книгу «Шаги по росе». На областной литературной премии имени М. М. Пришвина он также был награжден за серию книг «Окно в природу». На премии Союза журналистов России «Золотое перо России» за 2005 год Песков был награжден «за серию публикаций в защиту заповедников России; за последовательность и принципиальность позиции».

Также Песков был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством».

Главной его темой оставалась природа. С 1975 по 1990 годы он работал на телевидении ведущим программы «В мире животных».

Староверы Лыковы

Василий Песков рассказал всему миру о семье староверов Лыковых, которые жили более 40 лет в тайге. Хроника семьи старообрядцев стала одной из самых ярких историй того времени. Документальную повесть Пескова «Таежный тупик» люди читали и не понимали, как можно жить вдали от общества и цивилизации. На вопросы: «Почему они изолировались?» и «Как им живется без спичек и мыла?» — Песков блестяще отвечал в выпусках «Комсомольской правды».

Василий Михайлович Песков — известный журналист и писатель, знаток природы, скончался 12 августа 2013 года в 83-летнем возрасте.

Не имея журналистского образования, он вошел в журналистику и отдал ей свое сердце.

На его произведениях, пропитанных лирикой, одухотворенностью и поэтичностью, воспиталось не одно поколение. На страницах своих книг автор талантливо раскрывает характеры и судьбы людей.

Он смог изменить мир экологии и показать современным журналистам, что такое экологическая журналистика и как с помощью средств массовой информации можно повлиять на общество.